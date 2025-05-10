Коллектив Милли Меджлиса посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели парламентских комитетов, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, заместители руководителя Аппарата, управляющий делами парламента Фирудин Гаджиев, сотрудники Аппарата и Управления делами пришли в Аллею почетного захоронения по случаю дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и посетили его могилу.

Trend сообщает, что коллектив Милли Меджлиса и депутаты возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву и выразили свое глубокое уважение к его памяти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!