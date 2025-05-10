Счастлив, что знал великого лидера Гейдара Алиева лично - Омар Эльдаров

БАКУ /Trend/ - Счастлив, что лично знал великого лидера Гейдара Алиева и что между нами сложились теплые и близкие отношения.

Об этом заявил журналистам народный художник, скульптор, обладатель орденов "Шараф", "Истиглал", "Эмек" 1-й степени и "Гейдар Алиев", бывший ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров, сообщает Trend.

"Когда общенациональный лидер приехал из Нахчывана в Баку, Академии художеств здесь еще не было.

Гейдар Алиев два года изучал архитектуру и хотел стать художником, однако из-за начавшейся войны ему не удалось завершить обучение", - сказал он.

О.Эльдаров также подчеркнул, что над памятником общенациональному лидеру Азербайджана в Аллее почетного захоронения он работал в течение года.

Отметим, что сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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