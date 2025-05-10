Иран возобновил разведочное бурение в Каспийском море
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Иранская Северная буровая компания (North Drilling Company) начала буровые работы на глубине 70 метров в резервуаре "Рудсар" в Каспийском море. Ожидается, что бурение будет продолжено до глубины 5 077 метров с целью оценки потенциала резервуара "Рудсар".
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