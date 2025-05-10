Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с Чямбярякского направления

БАКУ /Trend/ - 10 мая в 09:55 подразделения вооружённых сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.

Об этом в субботу Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Кроме того, министерство обороны Армении, распространив информацию о якобы открытом подразделениями Азербайджанской Армии огне в направлении населённого пункта Ханазах и повреждении жилого дома, пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер.

Заявляем, что подразделения Азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

Подразделениями Азербайджанской армии были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в информации ведомства.

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