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Баку ожидает завершения расследования инцидента с российской стороны в связи со сбитым самолетом AZAL - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 10 мая 2025 12:30 (UTC +04:00)
Баку ожидает завершения расследования инцидента с российской стороны в связи со сбитым самолетом AZAL - Джейхун Байрамов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает завершения расследования инцидента с российской стороны в связи со сбитым самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Вопрос о сбитом самолете AZAL остается на повестке дня. Мы поднимаем этот вопрос с российской стороной во время всех наших контактов.

Объяснение российской стороны заключается в том, что в настоящее время следственные действия в России продолжаются. Они заявляют, что после завершения следственных действий предоставят более подробную информацию.

Мы, конечно же, ждем завершения расследования в кратчайшие сроки", - отметил министр.

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