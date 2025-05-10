Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Кенгерлинской сельской полной средней школы в Агдамском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Кенгерлинской сельской полной средней школы в Агдамском районе.

Как сообщает Trend, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что в школе на 484 ученических места имеется 30 классных комнат. Здесь созданы необходимые условия для организации учебного процесса на современном уровне, кабинеты оснащены необходимыми учебными пособиями. В школе есть биологическая, химическая, физическая лаборатории, кабинеты информатики, военной допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая.

На территории учебного заведения построена спортивная площадка. В неучебное время этой площадкой смогут пользоваться жители села. На территории созданы игровые зоны и уголки отдыха, разбиты озеленительные полосы.

Следует отметить, что на крышах многих построенных в селе нежилых зданий, в том числе и здания школы установлены солнечные панели, посредством которых будет обеспечиваться их электроснабжение.

В результате почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана была полностью разрушена и образовательная инфраструктура оккупированных районов. В рамках восстановительного процесса, осуществляемого Азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, особое внимание уделяется созданию современных, инновационных учебных заведений. Еще одним примером этого является новая Кенгерлинская полная средняя школа.