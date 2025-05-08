Роберт Фрэнсис Прево стал первым американским понтификом в истории

БАКУ /Trend/ - Католическая церковь приняла историческое решение избрать кардинала Роберта Фрэнсиса Прево новым лидером мирового католического сообщества, передает Trend.

69-летний американский священнослужитель принял папское имя Лев XIV, впервые в истории понтифик родом из США.

Родившийся в Чикаго в 1955 году, Папа Лев XIV привносит в свою миссию десятилетия международного пастырского и административного опыта. Доктор канонического права и выпускник Папского университета Св. Фомы Аквинского в Риме, Прево имеет за плечами более 30 лет служения в Перу, где он преподавал в семинарии, служил в приходах и позже был назначен епископом.

Его руководство в Церкви включает 12-летнее пребывание на посту главы Ордена Святого Августина с 2001 по 2013 годы. В 2023 году он был назначен префектом Ватиканского епископата, одной из самых влиятельных должностей в Римской курии, что ставит его в центр мирового церковного управления.

Известный своей умеренной позицией и приверженностью реформам, Лев XIV рассматривается как естественный преемник Папы Франциска, продолжающий путь открытости, диалога и модернизации в Церкви. Его папский девиз In illo uno unum («В Едином — едины») несет в себе послание о единстве для мирового католического сообщества, преодолевающего современные вызовы.

Аналитики полагают, что его назначение может способствовать процессу «глобализации» и даже «американизации» руководства и приоритетов Церкви, одновременно укрепляя реформы, продвигаемые его предшественником.

Ожидается, что его руководство будет основываться на работе, заложенной Франциском, уделяя особое внимание инклюзивности, пастырскому служению и структурному обновлению.