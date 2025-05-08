В Шуше будет реализован новый проект по строительству жилых зданий
В Управлении Государственного заповедника города Шуша уже стартовала соответствующая работа. По прогнозам Управления, работы по строительству домов обойдутся в 17,3 миллиона манатов.
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