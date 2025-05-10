Армения завозила мины в Карабах в течение трех лет после 2020 года - министр

БАКУ /Trend/ - Армения завозила мины в Карабах в течение трех лет после 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

"После ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана произошло около 400 минных инцидентов. В результате около 70 человек погибли или получили тяжелые телесные повреждения. Более половины этих случаев произошли в районах, по которым вообще не были предоставлены карты минных полей.

До момента установления контроля Азербайджаном над Лачинской дорогой Армения использовала ее для незаконной транспортировки мин в Карабах, несмотря на то, что, согласно трехстороннему заявлению, дорога предназначалась исключительно для гуманитарных целей.

Кроме того, после 2020 года в зоне дислокации миротворческого контингента была заново заминирована значительная часть территории по всему периметру. Это является не только грубым нарушением международного гуманитарного права, но и прямым невыполнением Арменией обязательств, принятых в 2020 году", - отметил министр.

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