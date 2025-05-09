Обнародован планируемый объем инвестиций в нефтегазовый сектор Ирана
С инвестициями и выполнением работ в рамках различных проектов ожидается ежедневное увеличение добычи сырой нефти в Иране дополнительно на 250 тысяч баррелей.
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