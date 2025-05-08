Когда книга становится другом: вдохновляющая İZ-встреча с Лалой Умуд в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В уютной и теплой атмосфере ресторана Best Place Baku состоялась особенная встреча - вечер с писательницей, членом Союза художников и писателей Лалой Умуд, организованный женским бизнес-сообществом İZ Community, сообщает Trend Life.

Темой вечера стали, казалось бы, простые, но очень глубокие слова: "Как хорошая книга помогает жить?!" Именно вокруг этого вопроса собрались те, кто знает: литература - это не просто набор страниц, это - зеркало души, лекарство от одиночества и путеводная нить в трудные времена.

Лала Умуд поделилась своими мыслями о творчестве, ответила на вопросы гостей, в числе которых были народный писатель Чингиз Абдуллаев, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, представители творческой интеллигенции, друзья сообщества и, конечно, активные участницы İZ Community, чья энергетика заполняла собой атмосферу зала.

"Мы благодарны всем, кто пришёл - за искренние разговоры, за тепло и за любовь к слову. Такие вечера напоминают: хорошая книга - это всегда больше, чем текст. Это голос, который звучит в тишине. Это рука, протянутая через страницы. Это диалог, который продолжается, даже когда мы остаёмся наедине с собой. Именно такие встречи делают нашу внутреннюю вселенную богаче и светлее", - отметила руководитель İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Беседа, плавно перетекающая в откровения, смех, легкую грусть и тёплую тишину - напоминала скорее домашнюю встречу друзей, чем официальное мероприятие. Говорили о жизни, о боли и исцелении, о надежде и стойкости, о том, как слово может стать опорой в самые хрупкие моменты.

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