Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность - посол Турции

Политика Материалы 10 мая 2025 13:10 (UTC +04:00)
Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность - посол Турции

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Изречение великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" приобрело сегодня еще большую актуальность.

Об этом сказал сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Быть вместе в печальные и радостные моменты - этому учил великий лидер Гейдар Алиев.

"Гейдар Алиев - основатель, архитектор современного азербайджанского государства и поистине великий лидер. Мы всегда будем вспоминать его с любовью и уважением", - сказал посол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости