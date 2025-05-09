Импорт мёда из Турции в Азербайджан резко сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Турции в Азербайджан было импортировано 7,55 тонны натурального меда на сумму 20,9 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, закупка натурального мёда из Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась в количественном выражении на 8,21 тонны или в 2,1 раза, а в стоимостном выражении — на 87,6 тысячи долларов США или в 5,2 раза.

Так, за первые два месяца 2024 года Турция продала Азербайджану 15,76 тонны натурального меда на сумму 108,5 тысячи долларов США.

Отметим, что в отчетный период в Азербайджан было импортировано 41 тонна натурального мёда на сумму 196 тысяч долларов США. Этот продукт в основном закупался в Украине, Турции и России.