Генсек ОЭС о развитии региональной интеграции с участием Туркменистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Энергетика, транспорт и цифровизация — ключевые области для укрепления региональной интеграции и содействия развитию между Туркменистаном и другими государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан.

"Сотрудничество в энергетической сфере является долгосрочным и основным приоритетом для ОЭС. Регион обладает значительными энергетическими ресурсами, включая углеводороды и растущий потенциал возобновляемых источников энергии. ОЭС помогает развивать торговлю энергией и вырабатывать общие решения для создания более интегрированного и эффективного регионального энергетического рынка", — отметил он.

В то же время текущие усилия также направлены на инвестиции в энергетическую инфраструктуру, повышение эффективности и переход на чистые, возобновляемые источники энергии для достижения целей в области изменения климата.

Транспортная и транзитная связность являются другим ключевым приоритетом. "Признавая стратегическое географическое положение региона, который соединяет Центральную Азию, Ближний Восток и Южную Азию, ОЭС активно продвигает развитие интегрированных и мультимодальных транспортных коридоров", — подчеркнул генеральный секретарь.

"В рамках таких соглашений, как Соглашение ОЭС о транзитном транспорте, государства-члены сотрудничают в области развития инфраструктуры, упрощения пограничных процедур и реализации ключевых региональных коридоров, включая железные дороги Стамбул-Тегеран-Исламабад, Казахстан-Туркменистан-Иран и транзитный маршрут Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция. Эти инициативы направлены на снижение торговых издержек, повышение конкурентоспособности и улучшение региональной мобильности", — добавил он.

По словам генерального секретаря, цифровизация и развитие информационно-коммуникационных технологий становятся все более приоритетными в связи с их ролью в модернизации экономик и содействии инклюзивному росту.

"ОЭС поощряет сотрудничество в таких областях, как цифровая торговля, трансграничная электронная коммерция, электронное правительство, электронное образование, кибербезопасность и расширение цифровой инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы содействовать гармонизации нормативной базы, цифровым инновациям и интеграции менее подключенных государств-членов в региональную цифровую экономику", — подчеркнул Асад Маджид Хан.

В совокупности эти приоритеты демонстрируют стремление ОЭС к углублению регионального партнёрства и созданию устойчивого, взаимосвязанного и прогрессивного экономического пространства.