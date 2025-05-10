В Международном центре мугама состоялась конференция "Гейдар Алиев и азербайджанская культура" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась конференция на тему "Гейдар Алиев и азербайджанская культура", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память общенационального лидера Гейдара Алиева и павших за Родину шехидов почтили минутой молчания. Далее гостям был продемонстрирован видеоролик, посвящённый жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова рассказала о неоценимом вкладе основателя современного азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в развитие национальной культуры. Она отметила, что Гейдар Алиев внес значительный вклад не только в политику и государственное управление, но и развитие азербайджанской культуры.

"Великий лидер Гейдар Алиев еще с юных лет проявлял большой интерес к искусству, литературе, музыке и театру. В годы руководства Азербайджанской ССР в советский период он превратил развитие культуры в стратегическое направление, придавал большое значение обновлению учреждений культуры, поддержке творческих деятелей на государственном уровне. В период независимости страны великий лидер Гейдар Алиев рассматривал культурную политику как важную составляющую государственного строительства, инициировав законодательные и институциональные реформы в этой сфере. Именно по его инициативе были приняты законы "О культуре", "Об авторском праве и смежных правах", "О кинематографии", "О музеях" и другие важные нормативные акты. Он всегда проявлял особое внимание и уважение к представителям искусства, заботился о повышении их благосостояния, создании условий для творчества, поддерживал издание их произведений. Великий лидер Гейдар Алиев посещал театральные премьеры, выставки и концерты, встречался с деятелями культуры, вникая в их проблемы. Сегодня его политика с успехом продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Примером последовательности этой политики являются работы по восстановлению и строительству, в том числе объектов культуры, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре после 44-дневной Отечественной войны. В то же время проекты, осуществляемые под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вносят весомый вклад в популяризацию азербайджанской культуры на международной арене. Мероприятия, реализуемые по инициативе Фонда Гейдара Алиева, находят широкий отклик как в стране, так и за её пределами", - подчеркнула С. Юсифова.

Заместитель министра отметила, что реформы в сфере культуры вышли на качественно новый этап. Подготовка концепции “Культура Азербайджана - 2040”, внедрение налоговых льгот и модель культурного управления служат устойчивому развитию отрасли. Министерство культуры продолжает свою деятельность в соответствии с этой идеологической линией, расширяя масштабы работы по сохранению и развитию культурного наследия, сказала она.

Народный писатель Эльмира Ахундова в своём выступлении рассказала об интересе великого лидера Гейдара Алиева к искусству, особенно к театру и музыке, отметив его тонкое музыкальное восприятие и способности в живописи. Она отметила, что дружба с такими выдающимися художниками, как Саттар Бахлулзаде и Тахир Салахов, а также искренняя приверженность миру искусства - яркое отражение личности общенационального лидера Гейдара Алиева. Его дальновидность, ораторское мастерство и феноменальная память делают его образцом лидера для будущих поколений.

Выступавшие на конференции также отметили, что внимание и политика, проводившаяся великим лидером Гейдаром Алиевым в сфере культуры, и поныне служат важнейшим ориентиром на пути культурного развития Азербайджана.

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