ЕБРР о ходе реализации проектов в области ВИЭ на Западных Балканах (Эксклюзив)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает поддержку перехода к "зеленой" энергетике на Западных Балканах, направив на эти цели более 1,35 миллиарда евро. Сочетая инвестиции в возобновляемые источники энергии, поддержку реформ и внедрение передовых технологий, ЕБРР играет ключевую роль в продвижении декарбонизации и привлечении частного сектора.

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