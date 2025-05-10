ЕБРР о ходе реализации проектов в области ВИЭ на Западных Балканах (Эксклюзив)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает поддержку перехода к "зеленой" энергетике на Западных Балканах, направив на эти цели более 1,35 миллиарда евро. Сочетая инвестиции в возобновляемые источники энергии, поддержку реформ и внедрение передовых технологий, ЕБРР играет ключевую роль в продвижении декарбонизации и привлечении частного сектора.
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