В Баку будет представлен мюзикл "Величайший шоумен", вдохновлённый голливудским фильмом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 11 мая в 19.00 состоится уникальное событие весны - мюзикл "Величайший шоумен", сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

Вдохновлённый одноимённым голливудским фильмом, мюзикл рассказывает историю Финеаса Тейлора Барнума - человека, который превратил мечты в реальность, создав первый в мире цирковой спектакль нового формата. Это история о силе веры в себя, о людях, не похожих на других, и о том, как искусство способно объединять сердца.

Зрителей ждёт захватывающее зрелище с яркими костюмами, впечатляющими вокальными номерами, хореографией мирового уровня и живым исполнением легендарных песен, таких как "This Is Me", "The Greatest Show", "Rewrite the Stars" и других. Каждый номер - это маленькая история о стремлении быть услышанным и принятым.

"Величайший шоумен" - это праздник для всей семьи, вдохновляющий на то, чтобы следовать своей мечте, несмотря ни на что.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!