В Иране вырос объем производства стали

БАКУ /Trend/ - Производство сырой стали в Иране увеличилось на 1,1 процента в первый месяц текущего иранского календарного года (20 марта - 20 апреля) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Иранской ассоциации производителей стали (ISPA), передает Trend.

По данным ISPA, в этот период производство сырой стали в стране составило 3,1 млн тонн.

Сообщается, что несмотря на препятствия, такие как санкции США и вспышка коронавируса, которые серьезно повлияли на показатели ведущих мировых производителей, иранская сталелитейная промышленность в последние годы продолжала развиваться.

Ожидается, что к 1404 иранскому календарному году (март 2025 года) Иран поднимется на седьмое место среди ведущих мировых производителей стали.