Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости

БАКУ/Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил азербайджанский народ с 28 Мая - Днем независимости, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственный департамент США.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Мы ценим наши отношения с Азербайджаном. За последние 32 года мы построили партнерство на основе взаимных интересов, касающихся безопасности и энергетического сотрудничества. Мы ценим возможность углубить наше участие в этих областях, а также по все более важным глобальным проблемам, таким как изменение климата и переход к "зеленой" энергетике. Соединенные Штаты приветствуют проведение COP29 в Баку, и мы надеемся на тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP и более устойчивое климатическое будущее для наших детей и внуков", - говорится в поздравлении.

Блинкен отмечает, что сотрудничество между США и Азербайджаном будет и впредь идти рука об руку с приверженностью демократическому развитию Азербайджана и уважением прав человека и основных свобод в соответствии с конституцией Азербайджана.

"Соединенные Штаты приветствуют работу, проделанную для установления прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном, и мы по-прежнему готовы поддержать эти усилия, перевернуть страницу давнего конфликта и построить лучшее будущее. Мы полностью привержены этой цели, которая позволит улучшить связанность и принесет экономические выгоды всему региону. В этот важный праздник в честь независимости Азербайджана я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - также говорится в поздравлении.

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