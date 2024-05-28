IRU создает логистические центры МДП в Китае для диверсификации маршрутов грузоперевозок

БАКУ/Trend/ — В китайском городе Кашгар начал работу первый логистический центр по международной системе таможенного транзита (МДП), аккредитованный Всемирной организацией автомобильного транспорта (IRU), передает во вторник Trend со ссылкой на IRU.

"Этот уникальный объект объединяет все основные транзитные услуги под одной крышей: таможенное оформление, складирование, обработку грузов, разработку маршрутов и подбор транспортных мощностей. Такой комплексный подход повысит эффективность и сократит расходы транспортных компаний, работающих в Центральной и Южной Азии, а также доставляющих грузы из Китая на Ближний Восток и в Европу", — отметили в IRU.

Логистический центр географически находится недалеко от Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана.

По мнению генерального секретаря IRU Умберто де Претто, “данный первый логистический узел МДП в Китае создан для надежной диверсификации маршрутов и будет способствовать росту региональной торговли, делая цепочку поставок китайских грузов более устойчивой”.

“IRU надеется на сотрудничество с партнерами в целях использования ресурсов и ключевой роли логистического центра МДП для дальнейшей диверсификации и оптимизации торговых маршрутов, связывающих Китай с Центральной Азией и за ее пределами”, — добавил он.

По словам Умберто де Претто, IRU изучит возможности создания логистических центров МДП и в других городах Китая для дальнейшего облегчения международной торговли между Китаем и странами Евразии.

Отметим, что Китай в настоящее время использует для отправки грузов несколько международных транспортных коридоров (через РФ, через Кыргызстан-Узбекистан на Пакистан, через Казахстан и Каспийское море далее через Азербайджан до портов Грузии и Турции на Черном море).

Китай является одной из крупнейших экономик мира.

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