Международный аэропорт в Иране приостановит полеты на 5 часов

БАКУ /Trend/ - 3 июня Международный аэропорт Мехрабад в Тегеране (Иран), приостановит полеты на 5 часов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор иранского аэропорта Мехрабад Ибрахим Моради.

По его словам, в связи с годовщиной смерти основателя Исламской Республики Иран Аятоллы Рухоллы Хомейни, с 08:00 до 13:00 по местному времени рейсы из аэропорта Мехрабад будут запрещены.

Моради отметил, что все авиакомпании проинформированы об этом.

Отметим, что основатель Исламской Республики Иран Аятолла Рухолла Хомейни скончался 3 июня 1989 года.

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