Хуситы атаковали греческое судно в Красном море

БАКУ /Trend/ - Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что мятжники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали греческий корабль Laax, плававший под флагом Маршалловых островов.

Как передает Trend, об этом Командование сообщило в соцсети X.

Сообщается, что хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет направлении Красного моры из подконтрольных им районов Йемена.

"Принадлежащий Греции грузовой балкер Laax, плавающий под флагом Маршалловых островов, заявил, что в него попали три ракеты, но он продолжал плавание", - отметили в CENTCOM.

Отмечается, что судна США, коалиции и коммерческие суда не пострадали. Также сообщается, что пять беспилотников, запущенных хуситами из Йемена, были уничтожены над Красным морем. В командовании заявили, что БПЛА представляли прямую угрозу торговым судам в регионе.