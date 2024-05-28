Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29

Политика Материалы 28 мая 2024 01:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан также будет содействовать участию малых островных развивающихся государств в СОР29.

Как сообщает Trend, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему «Намечая курс к устойчивому процветанию», проводимой на Антигуа и Барбуде.

«Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан»,- отмечается в обращении главы государства .

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости