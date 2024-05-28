Президент Ильхам Алиев: Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29

БАКУ /Trend/ - Азербайджан также будет содействовать участию малых островных развивающихся государств в СОР29.

Как сообщает Trend, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему «Намечая курс к устойчивому процветанию», проводимой на Антигуа и Барбуде.

«Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан»,- отмечается в обращении главы государства .