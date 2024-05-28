Безвизовый режим с Китаем для граждан Грузии официально вступил в силу

БАКУ /Trend/ - С 28 мая 2024 года для граждан Грузии официально вступил в силу безвизовый режим при поездках в Китай. Об этом сообщило посольство Китая в Грузии, передает Trend.

«В соответствии с соглашением между правительствами Китайской Народной Республики и Грузии о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев обычных паспортов, граждане Грузии с действительными обычными паспортами смогут въезжать, выезжать и транзитно пересекать территорию Китая без визы начиная с 28 мая 2024 года в 00:00 по пекинскому времени. При этом продолжительность пребывания при каждом въезде не должна превышать 30 дней, а общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Граждане Грузии с действительными обычными паспортами, планирующие находиться в Китае более 30 дней, проживать, работать, учиться, работать в средствах массовой информации или заниматься любой другой деятельностью, требующей предварительного разрешения компетентных органов Китая, должны подать заявление на получение соответствующей визы до въезда в Китай», — говорится в сообщении посольства Китая.