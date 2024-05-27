В Мингячевире прошло заседание Комиссии по рациональному использованию водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Как известно, распоряжением главы азербайджанского государства от 15 апреля 2020 года в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере была создана Комиссия по рациональному использованию водных ресурсов, в которую вошли представители соответствующих государственных структур.

Как сообщили Trend в секретариате Комиссии по рациональному использованию водных ресурсов, 27 мая делегация членов Комиссии во главе с ее председателем Шахином Мустафаевым ознакомилась с текущей ситуацией на Мингячевирском водохранилище. Затем состоялось заседание Комиссии.

Отметим, что в рамках своей деятельности Комиссия по рациональному использованию водных ресурсов осуществляет строгий контроль за режимом работы основных водохранилищ страны и регулярно принимает необходимые меры для планового, скоординированного и оптимального использования водных ресурсов с целью ирригации, обеспечения населения питьевой водой, нужд энергетической отрасли и других нужд.

Одними из основных объектов, которым уделяется пристальное внимание, являются расположенные на реке Кура Шамкирское, Еникендское, Мингячевирское и Варваринское водохранилища каскадного типа. В связи с наращиванием водных ресурсов на реке Кура в последнее время на основе принципа многолетнего регулирования и с учетом различных факторов, в том числе сезонных, объем воды в этих водоемах оперативно регулируется и сохраняется на оптимальном уровне, за этими процессами ведется ежедневный контроль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!