Нидерланды готовы поделиться с Казахстаном опытом в области "зеленой" энергетики - Марк Рютте

АСТАНА /Trend/ - Нидерланды готовы поделиться с Казахстаном идеями в области "зеленой" энергетики.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, "зеленой" энергетики, управления водными ресурсами", - сказал он.

Кроме того, в ходе переговоров были обстоятельно обсуждены пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управления водными ресурсами.