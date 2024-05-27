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В Мардакяне пройдет концерт, посвященный Международному дню защиты детей

Культура Материалы 27 мая 2024 16:48 (UTC +04:00)
В Мардакяне пройдет концерт, посвященный Международному дню защиты детей

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры поселка Мардакян Хазарского района Баку 29 мая в 16:00 состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей (1 июня), сообщили Trend Life организаторы.

В концертной программе примут участие коллективы Азербайджанской государственной детской филармонии, которые представят красочные, музыкальные и театрализованные композиции.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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