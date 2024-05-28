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Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)

Общество Материалы 28 мая 2024 19:58 (UTC +04:00)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Представители СМИ также посетили освобожденное от оккупации село Хейрымлы Газахского района Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник с места события, медиатур организован Государственной пограничной службой Азербайджана.

В ходе визит представителям СМИ была предоставлена ​​подробная информация об освобожденном селе.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)
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