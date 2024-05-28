Представители СМИ посетили село Хейрымлы Газахского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители СМИ также посетили освобожденное от оккупации село Хейрымлы Газахского района Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник с места события, медиатур организован Государственной пограничной службой Азербайджана.

В ходе визит представителям СМИ была предоставлена ​​подробная информация об освобожденном селе.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.