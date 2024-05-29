Президент Ильхам Алиев: Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной

БАКУ /Trend/ - Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Сегодня я также ознакомился с домами, построенными для военнослужащих. Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут", - сказал глава государства.