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Президент Ильхам Алиев: Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной

Политика Материалы 29 мая 2024 03:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Сегодня я также ознакомился с домами, построенными для военнослужащих. Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут", - сказал глава государства.

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