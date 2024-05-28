МИД Пакистана поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Пакистана поздравило Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства в социальной сети X.

"В связи с Днем независимости Азербайджанской Республики передаем самые искренние поздравления народу и правительству Азербайджана", - говорится в публикации ведоства.

Отметим, что 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.

Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты – флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность".

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.

До 2022 года дата "28 мая" в Азербайджане отмечалась как День Республики.

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