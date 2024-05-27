Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялась встреча экспертов Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (ФОТО)

Политика Материалы 27 мая 2024 17:14 (UTC +04:00)
Состоялась встреча экспертов Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 27 мая в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча экспертов министерств обороны Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC).

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, гостям была предоставлена подробная информация о мерах, проводимых в азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества, а также о международном опыте, полученном в этой области.

Сербские представители в свою очередь отметили важность программы CIMIC и рассказали о проделанной работе в этом направлении.

В завершение были проведены обсуждения по представленным брифингам и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялась встреча экспертов Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (ФОТО)
Состоялась встреча экспертов Азербайджана и Сербии по военно-гражданскому сотрудничеству (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости