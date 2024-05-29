Агротуризм может способствовать увеличению турпотока между Азербайджаном и Башкортостаном - заместитель премьер-министра (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Агротуризм может способствовать увеличению турпотока между Азербайджаном и Башкортостаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

"В последние годы туризм в России, и в частности Республике Башкортостан, динамично развивается. В области, связанной с сельским хозяйством, появилось направление "агротуризм". Оно очень перспективное для развития сельских территорий, способствует социально-экономическому развитию регионов, в частности обеспечению занятости сельского населения, увеличению объемов основного производства и личных доходов граждан. Для реализации проектов по агротуризму государство выделяет грант от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект собственных средств претендента. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство, подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели. Интерес к сельскому туризму в мире повсеместный. Каждая страна стремится создать собственную модель развития сельского туризма. Считаю, что аграрный туризм мог бы выступить как инструмент поддержания развития территории за счет расширения турпотока между нашими республиками", - сказал Фазрахманов.

По его словам, Республика Башкортостан и Азербайджанская Республика имеют тесные торгово-экономические и партнерские отношения по реализации сельскохозяйственной продукции.

"В 2023 году в Азербайджанскую Республику из Республики Башкортостан экспортировали пшеницу, меслин, муку, крепкие спиртные напитки. Наиболее продаваемыми на внешние рынки из Республики Башкортостан являются также подсолнечное масло, смешанные удобрения. Из Азербайджанской Республики поставляются овощи и фрукты (гранат, яблоки, помидоры, огурцы и тд.) в агропарк «Евразия» (Уфа). Также импортируются джемы, желе, мармелад, фруктовые, овощные соки, вода минеральная с добавлением сахара", - сказал он.

Фазрахманов отметил, что с целью укрепления и развития торгово-экономических отношений представители Республики Башкортостан принимают участие в крупнейших выставках, проводимых Азербайджаном. К примеру, Башкортостан участвовал с экспозицией в 25-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» WorldFood.

Говоря про перспективы сотрудничества между Республикой Башкортостан и Азербайджаном, зампремьер-министра сказал, что Башкортостан видит дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции АПК.

"В ходе визита в Азербайджанскую Республику в апреле текущего года мы обсудили с коллегами разнообразный спектр вопросов. Азербайджанскую сторону заинтересовал опыт Республики Башкортостан по поддержке сельскохозяйственных кооперативов, развитию объектов туристского сервиса с привлечением малого и среднего предпринимательства. Мы предложили внедрить в Азербайджане научные разработки башкортостанских предприятий агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности дружественного государства. Видим дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции АПК, экспорта в Азербайджан удобрений и сельскохозяйственной техники производства Башкортостана", - добавил он.

Фазрахманов также подчеркнул, что в современных реалиях использование технологий и различных инноваций является неотъемлемым атрибутом любой сферы бизнеса, в том числе агробизнеса.

"И в Башкортостане, и в Азербайджане агропромышленный комплекс динамичный, развивающийся, аграрии стараются использовать передовое сельскохозяйственное оборудование и технику. Уверен, что есть чему друг у друга поучиться, перенять опыт. Во время визита башкирской делегации состоялась встреча с руководством Центра аграрных инноваций при минсельхозе Азербайджана. Центр занимается поощрением и внедрением аграрных инноваций, периодически осуществляет демонстрацию инновационных новшеств фермерам, в том числе новых технологий по обработке пахотных угодий, новых методов орошения и эффективных методов посева. Всегда готовы сотрудничать в этом направлении, рассказывать аграриям о новых технологиях, как говорится, идти в ногу со временем", - отметил он.

Говоря о планах по расширению экспорта продукции Башкортостана в Азербайджана, Ильшат Фазрахманов отметил, что агроэкспорт Башкортостана имеет большой потенциал для трехкратного роста.

"По итогам 2023 года объем экспорта продукции АПК из республики вырос по сравнению с предыдущим годом на 79 процентов, было отгружено 747,8 тысячи тонн агропродукции на 338,6 миллиона долларов. В Башкортостане находится генетический центр по водоплавающей птице, вся Россия едет в республику за племенным поголовьем гусей и уток. В регионе развиваем растениеводство, производство зерновых и масличных культур. Два крупных башкирских предприятия производят 450 тысяч тонн качественного растительного масла. Регион активно поставляет его в Китай, Индию и другие страны. Башкирский мёд – известный во всем мире продукт. Его мы производим в объеме 12 тысяч тонн, из которых шесть тысяч тонн - товарная часть, можем уверенно увеличить объемы при повышении спроса. Из молока башкирских лошадей производится полезный, вкусный, натуральный, лечебный напиток – кумыс. Все эти продукты уже востребованы на внутрироссийском и международных рынках, и географию поставок мы будем расширять", - добавил он.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Башкортостан планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в области пчеловодства.

"В том числе оно будет выражено и в научно-исследовательском направлении. У нас в регионе действует автономная некоммерческая организация «Алтын Солок», которая имеет статус племенного репродуктора по разведению пчел среднерусской породы, при ней создана уникальная лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. В лаборатории «Алтын Солок» собран самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Поэтому мы можем уверенно сотрудничать с азербайджанскими коллегами в области селекции пчел. Также можем поделиться опытом борьбы с болезнями пчел. Планируем в ближайшее время наладить тесное сотрудничество в этом направлении", - сказал он.

По словам Фазрахманова, также действует Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан.

"В Башкортостане работает Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан, который оказывает поддержку экспортерам и экспортно ориентированным предприятиям, помогает организациям участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, помогает с размещением на электронных торговых площадках и в целом обучает внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в Башкортостане можно возместить часть затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, а также часть фактических затрат экспортеров при транспортировке их продукции на внешние рынки", - заключил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!