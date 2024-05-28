БАКУ /Trend/ - Определился новый главный тренер «Челси», который расстался с Маурисио Почеттино.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, клуб договорился с итальянским специалистом Энцо Мареской.

Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Он сообщил, что с 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год.

Мареска завоевал титул победителя Чемпионшипа с «Лестером». Энцо в разное время работал ассистентом Пепа Гвардиолы, Мануэля Пеллегрино и Винченцо Монтеллы.

Отметим, что тренер был главным тренером U-23 "Манчестер Сити" и "Пармы", а также "Лестера".