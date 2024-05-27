Чемпионат Европы оставил много хороших воспоминаний - азербайджанские гимнастки, завоевавшие "бронзу" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы оставил много хороших воспоминаний, мы были счастливы принять участие в этих соревнованиях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказали журналистам юные азербайджанскские грации Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова по возвращении на родину с чемпионата Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия).

Напомним, что на чемпионате Европы юниорки Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы завоевали "бронзу" в командном зачёте.

Говхар Ибрагимова отметила, что ранее уже принимала участие в крупных соревнованиях. Так, спортсменка участвовала в юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике.

"Соревнования прошли замечательно, оставив много приятных эмоций. Мы благодарны всем, кто нас поддерживал. Выражаем признательность министерству молодежи и спорта, Федерации гимнастики Азербайджана, нашим тренерам и хореографам", - сказала Ибрагимова.

Шамс Агагусейнова подчеркнула, что соревнования прошли в прекрасной атмосфере.

"Счастлива, что мне была предоставлена возможность выступить на чемпионате Европы, представлять свою страну. Для меня это первые крупные соревнования. Я дорожу всеми медалями, которые завоевала", - сказала Агагусейнова.

По словам хореографа сборной Азербайджана по художественной гимнастике Руслана Эйвазова, гимнастки справились с поставленной задачей.

"От всего сердца поздравляю наших гимнасток, завоевавших "бронзу" в командном зачёте. Считаю, они справились с задачей, и достойно представили Азербайджан", - отметил Эйвазов.

Тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Назрин Джафарзаде отметила, что гордится воспитанницами.

"Мы гордимся нашими спортсменками, они достойно представили нашу страну на таком большом и важном соревновании. Наша задача была в том, чтобы гимнастки выступили чисто, продемонстрировали все, чему научились на тренировках. Уверена, в будущем они продолжат демонстрировать высокие результаты", - добавила Джафарзаде.

Отметим, что чемпионат Европы прошел 22-26 мая в Будапеште (Венгрия).