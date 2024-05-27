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В Азербайджане выплата процентной субсидии предпринимателям с реструктуризованным кредитом приостановлена не будет - Указ

Политика Материалы 27 мая 2024 16:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане выплата процентной субсидии предпринимателям с реструктуризованным кредитом приостановлена не будет - Указ
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий посредством Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным предпринимателями в манатах от кредитных организаций", утвержденный указом от 1 февраля 2024 года.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал новый указ, сообщает Trend.

Согласно указу, отныне выплата процентной субсидии предпринимателям, чьи кредиты были реструктурированы в связи с опозданием выплаты более чем на 90 дней, приостанавливаться не будет.

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