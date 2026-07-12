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Iran releases currency exchange rates for July 12

Economy News 12 July 2026 09:51 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 12
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 12. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 12.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to July 11.

The official rate for $1 is 1,355,322 rials, while one euro is valued at 1,547,416 rials. On July 11, the euro was priced at 1,536,879 rials.

Currency

Rial on July 12

Rial on July 11

1 US dollar

USD

1,355,322

1,343,562

1 British pound

GBP

1,816,433

1,803,250

1 Swiss franc

CHF

1,676,645

1,666,349

1 Swedish króna

SEK

140,240

139,398

1 Norwegian krone

NOK

138,535

137,621

1 Danish krone

DKK

206,950

205,594

1 Indian rupee

INR

14,193

14,090

1 UAE Dirham

AED

369,046

365,844

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,378,009

4,340,104

100 Pakistani rupees

PKR

487,555

483,207

100 Japanese yen

JPY

837,983

832,920

1 Hong Kong dollar

HKD

172,877

171,380

1 Omani rial

OMR

3,520,777

3,492,244

1 Canadian dollar

CAD

956,930

950,546

1 New Zealand dollar

NZD

781,135

775,674

1 South African rand

ZAR

83,077

82,482

1 Turkish lira

TRY

28,838

28,595

1 Russian ruble

RUB

17,679

17,525

1 Qatari riyal

QAR

372,341

369,110

100 Iraqi dinars

IQD

103,448

102,531

1 Syrian pound

SYP

11,114

11,013

1 Australian dollar

AUD

942,355

934,993

1 Saudi riyal

SAR

361,419

358,283

1 Bahraini dinar

BHD

3,604,580

3,573,303

1 Singapore dollar

SGD

1,048,991

1,041,114

100 Bangladeshi takas

BDT

1,099,581

1,089,801

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,387

40,035

1 Myanmar kyat

MMK

646

640

100 Nepalese rupees

NPR

886,636

880,231

1 Libyan dinar

LYD

211,777

209,713

1 Chinese yuan

CNY

199,978

198,152

100 Thai baht

THB

4,070,424

4,039,664

1 Malaysian ringgit

MYR

333,010

330,036

1,000 South Korean won

KRW

903,357

895,171

1 Jordanian dinar

JOD

1,911,597

1,895,010

1 euro

EUR

1,547,416

1,536,879

100 Kazakh tenge

KZT

287,804

282,870

1 Georgian lari

GEL

513,792

510,957

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,970

74,351

1 Afghan afghani

AFN

20,775

20,644

1 Belarusian ruble

BYN

471,942

468,254

1 Azerbaijani manat

AZN

797,248

790,321

100 Philippine pesos

PHP

2,203,610

2,184,015

1 Tajik somoni

TJS

146,415

145,082

1 Turkmen manat

TMT

389,971

384,210

Venezuelan bolívar

VES

1,914

1,930

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,704,921 rials and $1 costs 1,493,275.

On the black market, $1 is worth about 1.77-1.8 million rials, while one euro is worth 2,02-2,05 million rials.

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