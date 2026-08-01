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Iran releases currency exchange rates for August 1

Business News 1 August 2026 09:31 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for August 1
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, August 1. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of August 1.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to July 30.

The official rate for $1 is 1,472,440 rials, while one euro is valued at 1,668,377 rials. On July 30, the euro was priced at 1,695,812 rials.

Currency

Rial on August 1

Rial on July 30

1 US dollar

USD

1,472,440

1,465,690

1 British pound

GBP

1,983,012

1,947,427

1 Swiss franc

CHF

1,721,789

1,787,432

1 Swedish króna

SEK

154,508

150,720

1 Norwegian krone

NOK

155,157

151,772

1 Danish krone

DKK

226,853

223,173

1 Indian rupee

INR

15,427

15,305

1 UAE Dirham

AED

400,937

399,099

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,756,986

4,717,216

100 Pakistani rupees

PKR

529,889

527,814

100 Japanese yen

JPY

925,043

894,428

1 Hong Kong dollar

HKD

187,770

186,877

1 Omani rial

OMR

3,828,992

3,808,171

1 Canadian dollar

CAD

1,049,443

1,040,352

1 New Zealand dollar

NZD

865,335

845,402

1 South African rand

ZAR

89,058

87,335

1 Turkish lira

TRY

30,983

30,923

1 Russian ruble

RUB

18,530

18,470

1 Qatari riyal

QAR

404,516

402,662

100 Iraqi dinars

IQD

112,348

111,873

1 Syrian pound

SYP

12,069

12,014

1 Australian dollar

AUD

1,034,137

1,015,587

1 Saudi riyal

SAR

392,651

390,851

1 Bahraini dinar

BHD

3,916,064

3,898,112

1 Singapore dollar

SGD

1,147,607

1,133,570

100 Bangladeshi takas

BDT

1,192,206

1,187,212

10 Sri Lankan rupees

LKR

43,840

43,664

1 Myanmar kyat

MMK

701

698

100 Nepalese rupees

NPR

963,738

956,091

1 Libyan dinar

LYD

230,020

228,653

1 Chinese yuan

CNY

217,999

216,484

100 Thai baht

THB

4,403,261

4,364,886

1 Malaysian ringgit

MYR

360,444

358,414

1,000 South Korean won

KRW

1,024,563

1,012,870

1 Jordanian dinar

JOD

2,076,784

2,067,264

1 euro

EUR

1,695,812

1,668,377

100 Kazakh tenge

KZT

310,412

307,722

1 Georgian lari

GEL

562,256

559,308

1,000 Indonesian rupiah

IDR

81,668

81,109

1 Afghan afghani

AFN

22,543

22,350

1 Belarusian ruble

BYN

506,045

505,428

1 Azerbaijani manat

AZN

866,141

862,172

100 Philippine pesos

PHP

2,406,080

2,386,002

1 Tajik somoni

TJS

159,490

158,772

1 Turkmen manat

TMT

419,556

418,955

Venezuelan bolívar

VES

1,977

1,973

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,761,839 rials and $1 costs 1,529,770.

On the black market, $1 is worth about 1,92-1,95 million rials, while one euro is worth 2,22-2,25 million rials.

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