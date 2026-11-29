BAKU, Azerbaijan, November 29. The price of one troy ounce (31.1034768 grams) of gold in Azerbaijan grew by nearly 49.26 manat ($28.97), or 0.8%, from November 23 through November 27.
According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold decreased by about 259.09 manat ($152.40), or 4.1%, compared with the previous week, to nearly 6,127 manat ($3,604).
Gold prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
November 16
|
6,572 manat ($3,866)
|
November 23
|
6,131 manat ($3,606)
|
November 17
|
6,586 manat ($3,874)
|
November 24
|
6,175 manat ($3,632)
|
November 18
|
6,435 manat ($3,785)
|
November 25
|
6,035 manat ($3,550)
|
November 19
|
6,330 manat ($3,723)
|
November 26
|
6,112 manat ($3,595)
|
November 20
|
6,005 manat ($3,532)
|
November 27
|
6,180 manat ($3,635)
|
Weekly average
|
6,386 manat ($3,756)
|
Weekly average
|
6,127 manat ($3,604)
During the week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan rose by 2.3 manat ($1.3), or 3.2%.
The average weekly price of one troy ounce of silver decreased by 5.6 manat ($3.29), or 7.2%, compared with the previous week, to 71.7 manat ($42.18).
Silver prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
November 16
|
80.53 manat ($47.37)
|
November 23
|
71.6 manat ($42.1)
|
November 17
|
80.83 manat ($47.55)
|
November 24
|
72.5 manat ($42.6)
|
November 18
|
77.96 manat ($45.86)
|
November 25
|
69.3 manat ($40.76)
|
November 19
|
76.92 manat ($45.25)
|
November 26
|
71.2 manat ($41.88)
|
November 20
|
70.49 manat ($41.46)
|
November 27
|
73.96 manat ($43.5)
|
Weekly average
|
77.35 manat ($45.50)
|
Weekly average
|
71.7 manat ($42.18)
During the week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan grew by 39.99 manat ($23.52), or 1.8%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum dropped by nearly 177.65 manat ($104.5), or 7.4%, compared with the previous week, to 2,215 manat ($1,300).
Platinum prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
November 16
|
2,512 manat ($1,478)
|
November 23
|
2,228manat ($1,310)
|
November 17
|
2,508 manat ($1,475)
|
November 24
|
2,216 manat ($1,303)
|
November 18
|
2,391 manat ($1,406)
|
November 25
|
2,145 manat ($1,262)
|
November 19
|
2,336 manat ($1,374)
|
November 26
|
2,219 manat ($1,305)
|
November 20
|
2,217 manat ($1,304)
|
November 27
|
2,268 manat ($1,334)
|
Weekly average
|
2,393 manat ($1,407)
|
Weekly average
|
2,215 manat ($1,300))
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan increased by 7.13 manat ($4.19), or 0.5%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium fell by 108.9 manat ($64), or 6.7%, compared with the previous week, to about 1,509 manat ($887).
Palladium prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
November 16
|
1,671 manat ($982)
|
November 23
|
1,530 manat ($900)
|
November 17
|
1,669 manat ($981.8)
|
November 24
|
1,514 manat ($890)
|
November 18
|
1,619 manat ($952.62)
|
November 25
|
1,454 manat ($855)
|
November 19
|
1,626 manat ($956.66)
|
November 26
|
1,507 manat ($886)
|
November 20
|
1,502 manat ($883.76)
|
November 27
|
1,537 manat ($904)
|
Weekly average
|
1,617 manat ($951.52)
|
Weekly average
|
1,509 manat ($887)