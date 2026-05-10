Economy Materials 10 May 2026 13:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, May 10. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 180.9 manat ($106.4), or 2.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold increased by 16.3 manat ($9.6), or 0.2%, compared to the previous week, standing at 7,886.8 manat ($4,639.2).

Gold ounce value change

April 27

8,031.1 manat ($4,724.2)

May 4

7,828.8 manat ($4,605.2)

April 28

7,935.7 manat ($4,668.06)

May 5

7,705.5 manat ($4,532.6)

April 29

7,828.4 manat ($4,604.9)

May 6

7,905.5 manat ($4,650.3)

April 30

7,722.7 manat ($4,542.8)

May 7

7,984.7 manat ($4,696.9)

May 1

7,834.7 manat ($4,608.6)

May 8

8,009.7 manat ($4,711.6)
Average weekly rate

7,870.5 manat ($4,629.7)

 Average weekly rate

7,886.9 manat ($4,639.6)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 7.3 manat ($4.2), or 5.7%. The average price of one ounce of silver for the week compared to the previous week increased by 3.7 manat ($2.18), or 3%, to 129.6 ($76.2) manat.

Silver ounce value change
April 27

129.9 manat ($76.4)

May 4

128.1 manat ($75.4)
April 28

126.6 manat ($74.5)

May 5

123.6 manat ($72.7)
April 29

125.5 manat ($73.8)

May 6

128.6 manat ($75.7)
April 30

121.8 manat ($71.7)

May 7

132.1 manat ($77.7)
May 1

125.5 manat ($73.8)

May 8

135.4 manat ($79.7)
Average weekly rate

125.9 manat

 Average weekly rate

129.6 manat ($76.2)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan increased by 88.3 manat ($51.9), or 2.6%. The average price of one ounce of platinum went up by 85.4 manat ($50.2), or 2.5%, compared to the previous week, to 3,430.1 manat ($2,017.7).

Platinum ounce value change

April 27

3,448.1 manat ($2,028.3)

May 4

3,408.1 manat ($2,004.8)

April 28

3,372.98 manat ($1,984.1)

May 5

3,341.99 manat ($1,965.9)

April 29

3,295.8 manat ($1,938.7)

May 6

3,404.02 manat ($2,002.4)

April 30

3,241.7 manat ($1,906.9)

May 7

3,500.3 manat ($2,059)

May 1

3,365.1 manat ($1,979.5)

May 8

3,496.4 manat ($2,056.7)
Average weekly rate

3,344.7 manat ($1,967.5)

 Average weekly rate

3,430.2 manat ($2,017.8)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 32.7 manat ($19.2), or 1.3%. The average price of one ounce of palladium rose by 65.01 manat ($38.2), or 2.6%, compared to the previous week, to 2,583.4 manat ($1,519.6).

Palladium ounce value change

April 27

2,547.3 manat ($1,498.4)

May 4

2,598.2 manat ($1,528.4)

April 28

2,490.3 manat ($1,464.9)

May 5

2,536.2 manat ($1,491.9)

April 29

2,480.1 manat ($1,458.9)

May 6

2,592.3 manat ($1,524.9)

April 30

2,479.97 manat ($1,458.8)

May 7

2,624.9 manat ($1,544.06)

May 1

2,594.2 manat ($1,526)

May 8

2,565.5 manat ($1,509.1)
Average weekly rate

2,518.4 manat ($1,481.4)

 Average weekly rate

2,583.4 manat ($1,519.7)

