Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, May 10. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 180.9 manat ($106.4), or 2.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold increased by 16.3 manat ($9.6), or 0.2%, compared to the previous week, standing at 7,886.8 manat ($4,639.2).
|Gold ounce value change
April 27
8,031.1 manat ($4,724.2)
May 4
7,828.8 manat ($4,605.2)
April 28
7,935.7 manat ($4,668.06)
May 5
7,705.5 manat ($4,532.6)
April 29
7,828.4 manat ($4,604.9)
May 6
7,905.5 manat ($4,650.3)
April 30
7,722.7 manat ($4,542.8)
May 7
7,984.7 manat ($4,696.9)
May 1
7,834.7 manat ($4,608.6)
May 8
8,009.7 manat ($4,711.6)
|Average weekly rate
7,870.5 manat ($4,629.7)
|Average weekly rate
7,886.9 manat ($4,639.6)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 7.3 manat ($4.2), or 5.7%. The average price of one ounce of silver for the week compared to the previous week increased by 3.7 manat ($2.18), or 3%, to 129.6 ($76.2) manat.
|April 27
129.9 manat ($76.4)
May 4
128.1 manat ($75.4)
|April 28
|
126.6 manat ($74.5)
May 5
123.6 manat ($72.7)
|April 29
|
125.5 manat ($73.8)
May 6
128.6 manat ($75.7)
|April 30
|
121.8 manat ($71.7)
May 7
132.1 manat ($77.7)
|May 1
|
125.5 manat ($73.8)
May 8
135.4 manat ($79.7)
|Average weekly rate
125.9 manat
|Average weekly rate
129.6 manat ($76.2)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan increased by 88.3 manat ($51.9), or 2.6%. The average price of one ounce of platinum went up by 85.4 manat ($50.2), or 2.5%, compared to the previous week, to 3,430.1 manat ($2,017.7).
|Platinum ounce value change
April 27
3,448.1 manat ($2,028.3)
May 4
3,408.1 manat ($2,004.8)
April 28
3,372.98 manat ($1,984.1)
May 5
3,341.99 manat ($1,965.9)
April 29
3,295.8 manat ($1,938.7)
May 6
3,404.02 manat ($2,002.4)
April 30
3,241.7 manat ($1,906.9)
May 7
3,500.3 manat ($2,059)
May 1
3,365.1 manat ($1,979.5)
May 8
3,496.4 manat ($2,056.7)
|Average weekly rate
3,344.7 manat ($1,967.5)
|Average weekly rate
3,430.2 manat ($2,017.8)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 32.7 manat ($19.2), or 1.3%. The average price of one ounce of palladium rose by 65.01 manat ($38.2), or 2.6%, compared to the previous week, to 2,583.4 manat ($1,519.6).
|Palladium ounce value change
April 27
2,547.3 manat ($1,498.4)
May 4
2,598.2 manat ($1,528.4)
April 28
2,490.3 manat ($1,464.9)
May 5
2,536.2 manat ($1,491.9)
April 29
2,480.1 manat ($1,458.9)
May 6
2,592.3 manat ($1,524.9)
April 30
2,479.97 manat ($1,458.8)
May 7
2,624.9 manat ($1,544.06)
May 1
2,594.2 manat ($1,526)
May 8
2,565.5 manat ($1,509.1)
|Average weekly rate
2,518.4 manat ($1,481.4)
|Average weekly rate
2,583.4 manat ($1,519.7)