Во Франции парламент запретил физические наказания детей

Парламент Франции принял во вторник закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей. Таким образом страна стала 56-м государством в мире, запретившим подобные наказания. Решение, как напомнило агентство AFP, было принято 40 лет спустя после того, как на такой шаг пошла Швеция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрет порки и оплеух единогласно выступили все присутствовавшие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними. Он был давно необходим - незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l'Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку к рукоприкладству "в поучительных целях".

В Уголовный кодекс

Теперь указание на запрет избивать и запугивать детей будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны. Также решено поместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, выдаваемой родителям на ребенка. Об этом сообщил государственный секретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке.

Представитель правительства, как и разработчики закона считают, что избиение и унижение детей приводит к возникновению у них низкой самооценки, появлению тенденций к антисоциальному поведению, другим негативным действиям.

Выступая перед голосованием, госсекретарь напомнил, что Франция находится в числе последних пяти стран Европы, так до сих пор и не включивших в свои законы положение о запрете физических наказаний детей. Правительство, по его словам, выступает за "основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей", а также в целом за "новый подход к детскому воспитанию".

Уголовный кодекс страны и ранее запрещал насилие и предусматривал наказания за него, однако на уровне юриспруденции за родителями признавалось право на "исправление поведения детей". Международные организации неоднократно за это критиковали страну.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.