Создается "Европейская система сетевых операторов по водороду"

БАКУ/Trend/ - В Европейском союзе (ЕС) в 2025 году будет создана некоммерческая организация "Европейская система сетевых операторов по водороду" (ENNOH), передает в понедельник Trend со ссылкой на европейские СМИ.

ENNOH станет важной организацией, которая будет сотрудничать со структурой "Операторов сетей передачи водорода" (HTNO) ЕС.

"Создание ENNOH отражено в Пакете документов ЕС по водороду и низкоуглеродным газам. Сотрудничая вместе, ENNOH и HTNO будут работать вместе над выполнением обязательств ЕС по декарбонизации", - объясняется в документе о предстоящем создании ENNOH.

Цель данной некоммерческой организации - содействовать правильному функционированию рынка водорода в самом ЕС, а также в трансграничной торговле.

"Эксперты этой новой организации будут вовлечены в разработку сетевых кодексов и технических рекомендаций по рынку водорода, работу с информацией по данному самому чистому виду топлива, обеспечение регионального сотрудничества в соответствие с требования Пакета документов ЕС по декарбонизации рынков", - отмечают европейские СМИ.

В задачи ENNOH будет входить определение синергии и содействие системной интеграции энергоносителей с целью повышения общей эффективности энергетической системы ЕС.

Отметим, что согласно условиям ЕС, с 2026-2027 гг. в трубопроводах, поставляющих газ в Евросоюз, должно быть от 5 до 20 процентов водорода или смеси низкоуглеродных газов.

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