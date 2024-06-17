Сархан Сархан отметит день рождения в кругу друзей с большой программой

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 18 июня в 20:00 состоится большая концертная программа народного артиста Азербайджана Сархана Сархана "День рождения в кругу друзей", сообщает Trend Life.

На вечере будут представлены лучшие композиции исполнителя за более чем 50-летнюю творческую деятельность.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/concerts/sarkhan-sarkhan-birthday-around-friends/112621.

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