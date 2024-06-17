Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр выступил с гастролями в городе Гусар, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступление прошло при организации министерства культуры Азербайджана в рамках гастролей столичных театров в регионах страны.

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра представил на сцене Гусарского государственного лезгинского драматического театра спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке".

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. "Сказка о рыбаке и рыбке" – это поучительное произведение, которое, безусловно, интересно юным зрителям.

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Юные зрители с огромным интересом наблюдали за сюжетом постановки, публику восхитили яркие, красочные костюмы и декорации.

Постановка была встречена бурными аплодисментами.

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