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Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)

Культура Материалы 17 июня 2024 12:24 (UTC +04:00)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр выступил с гастролями в городе Гусар, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступление прошло при организации министерства культуры Азербайджана в рамках гастролей столичных театров в регионах страны.

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра представил на сцене Гусарского государственного лезгинского драматического театра спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке".

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. "Сказка о рыбаке и рыбке" – это поучительное произведение, которое, безусловно, интересно юным зрителям.

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Юные зрители с огромным интересом наблюдали за сюжетом постановки, публику восхитили яркие, красочные костюмы и декорации.

Постановка была встречена бурными аплодисментами.

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Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
Поучительная история азербайджанских актеров (ФОТО)
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