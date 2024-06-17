Мексиканские мотивы в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова была представлена концертная программа “С любовью из Мексики”, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На концерте, организованном посольством Мексики в Азербайджане при поддержке Гянджинской государственной филармонии, выступила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро. Дипломат подчеркнула, что народы Азербайджана и Мексики имеют древнюю историю, сильные традиции государственности и концерт является очередным мостом культуры между странами. Была выражена благодарность Гянджинской государственной филармонии, отмечено, что такие проекты играют важную роль в развитии культурных связей между Азербайджаном и Мексикой. Мексиканский тенор Луис Ицкоатль и пианист Маурисио Дюран выступили с интересной концертной программой.

В концерте прозвучали образцы национальной вокальной музыки Мексики и произведения молодых композиторов. В конце концерта исполнители представили произведение легендарного Муслима Магомаева “Азербайджан”. Выступления артистов были встречены бурными аплодисментами зрителей.

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