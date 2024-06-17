Венгерские парламентарии посетили Милли Меджлис (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня руководитель руководитель венгерско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Аттила Тилки и член группы Истван Апати посетили Милли Меджлис (парламент).

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте Азербайджана, сначала делегация ознакомилась с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

"На встрече с делегацией первый заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли от имени председателя парламента Сахибы Гафаровой тепло поприветствовал гостей, выразил удовлетворение динамикой развития межгосударственных отношений, подчеркнул особую роль глав государств в углублении существующих между двумя странами дружеских и братских связей.

На встрече была отмечена особая роль законодательных органов в развитии связей между двумя странами, подчеркнуто важное значение взаимных визитов, проводимых встреч, регулярных контактов, а также тесного сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Было сказано о необходимости углубления сотрудничества между профильными комитетами парламентов, в том числе Аппаратами парламентов.

В ходе беседы Али Гусейнли, говоря о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, поблагодарил венгерскую сторону за участие в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района.

Говоря о целях визита в Азербайджан, руководитель венгерско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Аттила Тилки, отметив важность международной конференции на тему "Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов", состоявшейся 15 июня в городе Шуша, сказал, что азербайджанский и венгерский народы объединяют общие ценности.

Упомянув о целенаправленной политике, проводимой главами стран в развитии межгосударственных связей, руководитель группы дружбы с Азербайджаном подчеркнул, что Венгрия постоянно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выразив уверенность в том, что эта поддержка будет продолжена и в дальнейшем на всех уровнях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении парламента Азербайджана.

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