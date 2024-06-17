Назван объем доходов от производства электроэнергии, газа и пара в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром в Азербайджане произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 331,3 миллиона манатов, что на 4,1 процента меньше показателя соответствующего периода 2023 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 235,6 миллиона манатов, что на 11,7 процента больше, чем годом ранее.

Напомним, что в прошлом году в секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 3 миллиарда 65 миллионов манатов, рост по сравнению с показателем 2022 года составил 0,6 процента.

В 2023 году объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 585,6 миллиона манатов, что на 15,5 процента больше, чем годом ранее.

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