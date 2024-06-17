Узбекистан и ВТО обсудили реализацию совместных программ и проектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Всемирная туристская организация (ВТО) ООН обсудили продолжение совместных усилий по реализации программ и проектов, направленных на создание комфортных условий и объектов для туристов, развитие паломнического и культурно-познавательного туризма, в том числе внутреннего.

Как сообщает в понедельник Trend, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в городе Самарканд встречу с генеральным секретарем ВТО ООН Зурабом Пололикашвили.

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества Узбекистана с ВТО ООН.

Обе стороны рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и выдвинутых инициатив на 25-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которая прошла в Самарканде в октябре 2023 года. Генеральный секретарь ВТО ООН высоко оценил принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Узбекистаном резолюции об объявлении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.

Президент Узбекистана отметил, что организация является стратегическим партнером Узбекистана по развитию современной туристической инфраструктуры и популяризации туристического направления в страну.

В ходе встречи, особое внимание уделено вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере гостеприимства и сервиса с эффективным использованием возможностей Международной академии туризма, действующей в Самарканде.

В целях популяризации туристического направления в Узбекистан, стороны договорились расширить практическое взаимодействие в вопросах поддержки участия узбекских туроператоров в крупных международных туристических ярмарках и выставках.