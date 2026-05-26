Train from Baku arrives in Georgian capital (PHOTO) (UPDATE)

BAKU, Azerbaijan, May 25. The passenger train from Baku has arrived in Tbilisi, Trend reports.
A welcoming ceremony for the train was held at the Tbilisi Railway Station.
The train will depart from Tbilisi today at 21:00 and arrive in Baku tomorrow at 06:24.
Azerbaijan Railways CJSC has resumed passenger transportation on the Baku–Tbilisi–Baku route, Trend reports.
The first train departed from the Baku Railway Station today at 23:10.
Modern trains consisting of sleeping cars manufactured by the Swiss company Stadler Rail Group will operate on this route.
Passengers will be offered comfort, comfort+ and luxury class services.
The new-generation trains provide a higher level of comfort, modern interior design, personalized services and travel conditions that meet international standards.
The train will depart from Baku daily at 23:10 and arrive in Tbilisi the next day at 08:41. It will depart from Tbilisi at 21:00 and arrive in Baku the following day at 06:24. Of this time, one hour is allocated for border and customs control at the Azerbaijani border and one hour at the Georgian border.
The Baku–Tbilisi–Baku trains will stop in Azerbaijan at Baku Railway Station, Bilajari, Yevlakh, Ganja, Aghstafa and Boyuk Kesik stations, and in Georgia at Gardabani station and Tbilisi Railway Station.
Bakıdan çıxan qatar Gürcüstanın paytaxtına çatdı (FOTO) (YENİLƏNİB)
Bakı. Trend:
Bakıdan çıxan sərnişin qatarı Tbilisiyə çatıb.
Trend xəbər verir ki, Tbilisi Dəmir Yolu Vağzalında qatarın qarşılanma mərasimi olub.
Qeyd edək ki, Tbilisidən qatar bu gün saat 21:00-da yola düşəcək və sabah saat 06:24-də Bakıya çatacaq.
Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarını bərpa edib.
Trend xəbər verir ki, ilk qatar Bakı Dəmiryol Vağzalından 25 may saat 23:10-da yola salınıb.
Bu marşrut üzrə İsveçrənin “Stadler Rail Group” şirkətinin istehsalı olan yataq tipli vaqonlardan ibarət müasir qatarlar hərəkət edəcək.
Sərnişinlərə komfort, komfort+ və lüks siniflər üzrə xidmət göstəriləcək.
Yeni nəsil hərəkət tərkiblərində daha yüksək komfort, müasir interyer, fərdi xidmət imkanları və beynəlxalq standartlara uyğun səyahət şəraiti təqdim edilir.
Qatar hər gün Bakıdan saat 23:10-da yola düşəcək və növbəti gün saat 08:41-də Tbilisiyə çatacaq, Tbilisidən isə saat 21:00-da yola düşməklə növbəti gün Bakıya saat 06:24-də çatacaq.
Bu müddətin sərhəd-gömrük baxışı məqsədilə 1 saatı Azərbaycan sərhədi, 1 saatı isə Gürcüstan sərhədi üçün nəzərdə tutulub.
Bakı–Tbilisi–Bakı qatarları Azərbaycan ərazisində Bakı Dəmiryol Vağzalı, Biləcəri, Yevlax, Gəncə, Ağstafa və Böyük Kəsik stansiyalarında, Gürcüstan ərazisində isə Qardabani stansiyası və Tbilisi Dəmiryol Vağzalında dayanacaq.