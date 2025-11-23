Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 23. The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 44.6 manat ($26.2), or 0.6 percent, over the week, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 197.2 manat ($115.9), or 2.8 percent, compared to last week's figure, totaling 6,899 manat ($4,057).
|
Gold ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
6,932 manat ($4,077)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
6,820 manat ($4,011)
|
November 12
|
6,988 manat ($4,110)
|
November 19
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 13
|
7,155 manat ($4,208)
|
November 20
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 14
|
7,145 manat ($4,202)
|
November 21
|
6,888 manat ($4,051)
|
Average weekly rate
|
7,096 manat ($4,173)
|
Average weekly rate
|
6,899 manat ($4,057)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan declined by 1.91 manat ($1.12), or 2.2 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 85.8 manat ($50.4), down 3.76 manat ($2.21), or 4.2 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
86.4 manat ($50.8)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
84.3 manat ($49.5)
|
November 12
|
86.8 manat ($51)
|
November 19
|
86.5 manat ($50.8)
|
November 13
|
91.7 manat ($53.9)
|
November 20
|
87.2 manat ($51.2)
|
November 14
|
90.1 manat ($53)
|
November 21
|
84.5 manat ($49.7)
|
Average weekly rate
|
89.5 manat ($52.6)
|
Average weekly rate
|
85.8 manat ($50.4)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 77.2 manat ($45.4), or 2.9 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,614 manat ($1,537), down 108.7 manat ($63.9), or 4 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
2,644 manat ($1,555)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
2,588 manat ($1,522)
|
November 12
|
2,693 manat ($1,583)
|
November 19
|
2,616 manat ($1,538)
|
November 13
|
2,754 manat ($1,619)
|
November 20
|
2,654 manat ($1,561)
|
November 14
|
2,721 manat ($1,600)
|
November 21
|
2,567 manat ($1,509)
|
Average weekly rate
|
2,723 manat ($1,601)
|
Average weekly rate
|
2,614 manat ($1,537)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 81.5 manat ($47.9), or 3.4 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,366 manat ($1,391), which is 109.1 manat ($64.1), or 4.4 percent, less compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
November 10
|
-
|
November 17
|
2,400 manat ($1,411)
|
November 11
|
-
|
November 18
|
2,336 manat ($1,374)
|
November 12
|
2,439 manat ($1,434)
|
November 19
|
2,396 manat ($1,409)
|
November 13
|
2,524 manat ($1,484)
|
November 20
|
2,379 manat ($1,399)
|
November 14
|
2,462 manat ($1,448)
|
November 21
|
2,318 manat ($1,363)
|
Average weekly rate
|
2,475 manat ($1,455)
|
Average weekly rate
|
2,366 manat ($1,391)
To note, Azerbaijan observed November 10 and 11 as non-working days in honor of the nation's Victory Day.
