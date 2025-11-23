Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 23 November 2025 16:45 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, November 23.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 44.6 manat ($26.2), or 0.6 percent, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 197.2 manat ($115.9), or 2.8 percent, compared to last week's figure, totaling 6,899 manat ($4,057).

Gold ounce value change

November 10

-

November 17

6,932 manat ($4,077)

November 11

-

November 18

6,820 manat ($4,011)

November 12

6,988 manat ($4,110)

November 19

6,927 manat ($4,074)

November 13

7,155 manat ($4,208)

November 20

6,927 manat ($4,074)

November 14

7,145 manat ($4,202)

November 21

6,888 manat ($4,051)

Average weekly rate

7,096 manat ($4,173)

Average weekly rate

6,899 manat ($4,057)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan declined by 1.91 manat ($1.12), or 2.2 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 85.8 manat ($50.4), down 3.76 manat ($2.21), or 4.2 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

November 10

-

November 17

86.4 manat ($50.8)

November 11

-

November 18

84.3 manat ($49.5)

November 12

86.8 manat ($51)

November 19

86.5 manat ($50.8)

November 13

91.7 manat ($53.9)

November 20

87.2 manat ($51.2)

November 14

90.1 manat ($53)

November 21

84.5 manat ($49.7)

Average weekly rate

89.5 manat ($52.6)

Average weekly rate

85.8 manat ($50.4)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 77.2 manat ($45.4), or 2.9 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,614 manat ($1,537), down 108.7 manat ($63.9), or 4 percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

November 10

-

November 17

2,644 manat ($1,555)

November 11

-

November 18

2,588 manat ($1,522)

November 12

2,693 manat ($1,583)

November 19

2,616 manat ($1,538)

November 13

2,754 manat ($1,619)

November 20

2,654 manat ($1,561)

November 14

2,721 manat ($1,600)

November 21

2,567 manat ($1,509)

Average weekly rate

2,723 manat ($1,601)

Average weekly rate

2,614 manat ($1,537)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 81.5 manat ($47.9), or 3.4 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,366 manat ($1,391), which is 109.1 manat ($64.1), or 4.4 percent, less compared to last week.

Palladium ounce value change

November 10

-

November 17

2,400 manat ($1,411)

November 11

-

November 18

2,336 manat ($1,374)

November 12

2,439 manat ($1,434)

November 19

2,396 manat ($1,409)

November 13

2,524 manat ($1,484)

November 20

2,379 manat ($1,399)

November 14

2,462 manat ($1,448)

November 21

2,318 manat ($1,363)

Average weekly rate

2,475 manat ($1,455)

Average weekly rate

2,366 manat ($1,391)

To note, Azerbaijan observed November 10 and 11 as non-working days in honor of the nation's Victory Day.

