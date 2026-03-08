Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 8 March 2026 09:15 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, March 8. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 391.8 manat ($230.4), or 4.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold grew 95.2 manat ($55.9), or 1.1%, compared to the previous week, reaching 8,897 manat ($5,232).

Gold ounce value change

February 23

8,773 manat ($5,159)

March 2

9,104 manat ($5,354)

February 24

8,785 manat ($5,166)

March 3

9,111 manat ($5,358)

February 25

8,812 manat ($5,182)

March 4

8,766 manat ($5,155)

February 26

8,828 manat ($5,192)

March 5

8,788 manat ($5,168)

February 27

8,809 manat ($5,181)

March 6

8,712 manat ($5,123)

Average weekly rate

8,801 manat ($5,176)

Average weekly rate

8,897 manat ($5,232)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 16.3 manat ($9.59), or 10.3%. The average price of an ounce of silver was 148.5 manat ($87.3), which is 1.82 manat ($1.07), or 1.2% less than the previous week.

Silver ounce value change

February 23

148.2 manat ($87.1)

March 2

159.4 manat ($93.7)

February 24

147.6 manat ($86.8)

March 3

152.4 manat ($89.6)

February 25

151.9 manat ($89.3)

March 4

144 manat ($84.6)

February 26

151.8 manat ($89.2)

March 5

143.8 manat ($84.5)

February 27

152.1 manat ($89.4)

March 6

143 manat ($84.1)

Average weekly rate

150.3 manat ($88.4)

Average weekly rate

148.5 manat ($87.3)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan fell by 359.6 manat ($211.5), or 8.9%. The average price of one ounce of platinum went down by 32.4 manat ($19), or 0.8%, compared to the previous week, to 3,790 manat ($2,229).

Platinum ounce value change

February 23

3,690 manat ($2,170)

March 2

4,026 manat ($2,367)

February 24

3,655 manat ($2,149)

March 3

3,906 manat ($2,297)

February 25

3,822 manat ($2,247)

March 4

3,633 manat ($2,136)

February 26

3,904 manat ($2,296)

March 5

3,720 manat ($2,187)

February 27

4,044 manat ($2,378)

March 6

3,667 manat ($2,156)

Average weekly rate

3,823 manat ($2,248)

Average weekly rate

3,790 manat ($2,229)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 261 manat ($153.5), or 8.4%. The average price of one ounce of palladium declined by 101.3 manat ($59.5), or 3.3%, compared to the previous week, to 2,937 manat ($1,727)

Palladium ounce value change

February 23

2,979 manat ($1,752)

March 2

3,094 manat ($1,819)

February 24

2,982 manat ($1,753)

March 3

3,034 manat ($1,784)

February 25

3,078 manat ($1,810)

March 4

2,857 manat ($1,680)

February 26

3,047 manat ($1,792)

March 5

2,865 manat ($1,685)

February 27

3,104 manat ($1,825)

March 6

2,833 manat ($1,666)

Average weekly rate

3,038 manat ($1,786)

Average weekly rate

2,937 manat ($1,727)

