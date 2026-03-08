Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, March 8. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 391.8 manat ($230.4), or 4.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold grew 95.2 manat ($55.9), or 1.1%, compared to the previous week, reaching 8,897 manat ($5,232).
Gold ounce value change
February 23
8,773 manat ($5,159)
March 2
9,104 manat ($5,354)
February 24
8,785 manat ($5,166)
March 3
9,111 manat ($5,358)
February 25
8,812 manat ($5,182)
March 4
8,766 manat ($5,155)
February 26
8,828 manat ($5,192)
March 5
8,788 manat ($5,168)
February 27
8,809 manat ($5,181)
March 6
8,712 manat ($5,123)
Average weekly rate
8,801 manat ($5,176)
Average weekly rate
|
8,897 manat ($5,232)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 16.3 manat ($9.59), or 10.3%. The average price of an ounce of silver was 148.5 manat ($87.3), which is 1.82 manat ($1.07), or 1.2% less than the previous week.
February 23
148.2 manat ($87.1)
March 2
159.4 manat ($93.7)
February 24
147.6 manat ($86.8)
March 3
152.4 manat ($89.6)
February 25
151.9 manat ($89.3)
March 4
144 manat ($84.6)
February 26
151.8 manat ($89.2)
March 5
143.8 manat ($84.5)
February 27
152.1 manat ($89.4)
March 6
143 manat ($84.1)
Average weekly rate
150.3 manat ($88.4)
Average weekly rate
148.5 manat ($87.3)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan fell by 359.6 manat ($211.5), or 8.9%. The average price of one ounce of platinum went down by 32.4 manat ($19), or 0.8%, compared to the previous week, to 3,790 manat ($2,229).
Platinum ounce value change
February 23
3,690 manat ($2,170)
March 2
4,026 manat ($2,367)
February 24
3,655 manat ($2,149)
March 3
3,906 manat ($2,297)
February 25
3,822 manat ($2,247)
March 4
3,633 manat ($2,136)
February 26
3,904 manat ($2,296)
March 5
3,720 manat ($2,187)
February 27
4,044 manat ($2,378)
March 6
3,667 manat ($2,156)
Average weekly rate
3,823 manat ($2,248)
Average weekly rate
3,790 manat ($2,229)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 261 manat ($153.5), or 8.4%. The average price of one ounce of palladium declined by 101.3 manat ($59.5), or 3.3%, compared to the previous week, to 2,937 manat ($1,727)
Palladium ounce value change
February 23
2,979 manat ($1,752)
March 2
3,094 manat ($1,819)
February 24
2,982 manat ($1,753)
March 3
3,034 manat ($1,784)
February 25
3,078 manat ($1,810)
March 4
2,857 manat ($1,680)
February 26
3,047 manat ($1,792)
March 5
2,865 manat ($1,685)
February 27
3,104 manat ($1,825)
March 6
2,833 manat ($1,666)
Average weekly rate
3,038 manat ($1,786)
Average weekly rate
2,937 manat ($1,727)
